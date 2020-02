Belgisch kampioenschap veldlopen afgelast door aangekondigd stormweer

Het BK veldlopen zondag in Brussel, tevens de slotmanche van de CrossCup, gaat niet door omwille van het aangekondigde stormweer. Er wordt nog bekeken of het mogelijk is op een andere datum te organiseren.

Het BK in het park van Laken moest het traditionele slotstuk van het veldloopseizoen worden. Hanne Verbruggen was favoriet bij de vrouwen, bij de mannen kondigde zich een duel op Europees topniveau aan tussen Isaac Kimeli en Soufiane Bouchikhi.

Binnen de organisatie valt te horen dat er druk onderhandeld wordt met Stad Brussel en Belgian Athletics over een nieuwe datum, een consensus is er nog niet. De vroegste optie zou zich volgend weekend, op 29 februari of 1 maart, bevinden.