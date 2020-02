Turkije schaft visum af voor Belgische toeristen

Belgen die deze zomer op vakantie gaan naar Turkije, hebben niet langer een toeristenvisum nodig. Ook toeristen uit Nederland, Oostenrijk, Spanje, Polen en het Verenigd Koninkrijk moeten vanaf 2 maart niet langer een visum aankopen. Dat meldt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

'Door het visum voor toeristen uit zes Europese landen af te schaffen, willen we het toerisme in Turkije een duwtje in de rug geven', zegt Hami Aksoy, woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Ook willen we hiermee de economische en culturele banden met de Europese landen verder aanhalen.'

De nieuwe regeling gaat in op 2 maart. Belgische toeristen moeten dan geen visum meer hebben als ze minder dan drie maanden (negentig dagen) in Turkije verblijven. Wie voor 2 maart het land bezoekt, moet nog steeds een (toeristen)visum aanvragen op de plaatselijke luchthaven, bij de Turkse ambassade of online. Een visum kost gemiddeld 30 euro per persoon.