Waarom we Bart De Wever moeten geloven, Koen Geens plotseling begrijpelijk sprak en een vrouw van 35 Miss Duitsland wordt

Je verkleden, drinken en zot doen was nog nooit zo spannend. Het wordt zondag Joden tellen in Aalst. Dit zijn elf van de interessantste artikels van de voorbije week.

1. Nieuwe pistes voor een ‘universeel griepvaccin’

Foto: rr

Bij alle coronapaniek zou je vergeten dat er al een virus vrij de ronde doet en deze winter wereldwijd honderdduizenden mensen doodt: de griep. Ruim 10 procent van de patiënten kent een ‘ernstig verloop’. Hoe zit het met dat vaccin?

2. De migratieroute van ‘derdelanders’

Onder sommige droge statistieken zit maatschappelijk dynamiet. Zoals die van het groeiend aantal gedetacheerde buitenlandse werkkrachten in België. Nu al 236.000, steeds meer Brazilianen en Oekraïeners die hier een massief volume aan werk verrichten. Maar zij betalen hier geen sociale bijdragen. Europa opent de grenzen, België staat buitenspel. Vooral multinationals profiteren en omzeilen de Belgische solidariteit.

3. Na de Brexit, het nieuwe beleid

Wacht eens, was onvrede over ongecontroleerde arbeidsmigratie niet een van de motoren van de Brexit? Boris Johnson grijpt de herwonnen soevereiniteit meteen aan om goedkope buitenlandse arbeid te beperken. Labour protesteert. Is dat niet de omgekeerde wereld?

4. Hoe maak je Europa wat milder voor pesticides?

Foto: rr

Nog een ander belangrijk verhaal over grenzen en de EU: schadelijke pesticiden die Europa in de eigen landbouw verbiedt, komen straks langs de achterdeur toch weer binnen via de handelsakkoorden. De pesticide-industrie zette alle zeilen bij tegen ‘emotionele boodschappen’.

5. Begint het opnieuw?

De nazi’s hebben de macht veroverd met een mengeling van straatgeweld en haatprediken in de parlementen. Met de extreemrechtse aanslagen is het geweld terug en via de AfD keren ook de haatpreken weer. Maar staan ze met elkaar in verband? Dirk Kurbjuweit, adjunct-hoofdredacteur van Der Spiegel, houdt voor De Standaard de spiegel voor.

6. Eerbied voor oudere modellen of slimme marketing?

De nieuwe Miss Duitsland is 35 en op de catwalk lopen voorwaar vrouwen van 50. Modehuizen ondertekenen charters dat meisjes van 16 niet meer de norm zijn. Moeten we daar om juichen?

7. De desastreuze eindstrijd in Syrië

Minstens één miljoen burgers zitten in de val in het noorden van Syrië. Die humanitaire tragedie raakt amper nog op de internationale voorpagina’s. Het Turkse offensief duwt hen nog meer in de tang. Wij whatsappten en skypeten met de burgers van Idlib. Luister ook naar de podcast.

8. Beste vijanden, samen aan het roer

Bart De Wever liegt niet, zwoer hij maandag. Dus gelooft commentator Bart Sturtewagen hem op zijn woord. Vindt de N-VA een gemeenschappelijk belang met de PS?

9. Fijn stof maakt ons dommer

Het was geen toeval dat Koen Geens op 5 december in de Kamer een antwoord gaf dat, tegen zijn gewoonte in, zelfs voor een kind van 12 te begrijpen viel. Die dag hing erg veel fijn stof in de lucht. Nieuw onderzoek reveleert hoe fijn stof het denkvermogen onmiddellijk aantast. Wetenschapsjournalist Dries De Smet legt uit.

10. Oudste weerarchief ter wereld is onverbiddelijk

Foto: rr

Bij het Suwa-meer in Japan houden shintopriesters al 577 jaar het weer bij. Als het hard genoeg vriest, kunnen de goden oversteken, geloven ze. Dat gebeurt almaar minder. Deze winter was er nog helemaal geen ijs. De gemiddelde temperatuur is er al met 2,4 graden gestegen.

11. Vier Belgen verbluffen Broadway

Foto: rr

Vergeet alles wat u weet over West side story. De nieuwe enscenering van Ivo van Hove en Anne Teresa De Keersmaeker in New York is da real shit. Vijf sterren.