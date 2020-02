Vietnam klaagt zeven mensen aan voor doden in Britse koelwagen

De politie in Vietnam heeft zeven mensen aangeklaagd in verband met de vondst van 39 doden in een vanuit België verscheepte koelwagen in de buurt van Londen vorig jaar. Dat hebben meerdere Britse media vrijdag gemeld.

Op 23 oktober werden er in Grays in een koelcontainer 39 lijken van Vietnamezen, onder wie twee jongens van vijftien jaar, gevonden. Ze waren omgekomen door verstikking en oververhitting. De container was na verscheping vanuit Zeebrugge in de haven van Purfleet opgehaald.

In Vietnam zijn nu zeven mensen, onder wie een in China levende Vietnamese vrouw, in beschuldiging gesteld in verband met illegale emigratie. In het bijzonder voor het aanmaken van immigratieprofielen voor 67 mensen in Vietnam, teneinde illegaal te kunnen werken in Groot-Brittannië en Europa, meldde de krant The Guardian.

De politie verwees in de verklaring naar de zaak van een van de slachtoffers. ‘Ze namen contact op met het slachtoffer en brachten haar 22.000 dollar (20.360 euro, red.) in rekening voor de documenten. Ze werd vervolgens naar China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gebracht.’

Eerdere arrestaties

Eerder zijn in Engeland en Ierland arrestaties verricht, onder andere van trucker Maurice Robinson die de container in Purfleet heeft opgehaald en trucker Eamonn Harrison die de container naar Zeebrugge heeft vervoerd.

Robinson, die meteen na de makabere vondst was gearresteerd, pleit onschuldig voor de 39-voudige doodslag en bendevorming voor mensensmokkel. Bendevorming voor hulp bij illegale immigratie en het verwerven van criminele eigendom heeft hij wel bekend.