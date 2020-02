Acteurs springen in de bres voor gepeste jongen (9), inzamelactie brengt 200.000 euro op

Met een emotionele video bereikt de moeder van de negenjarige Quaden de hele wereld. De Australische jongen met dwerggroei wordt gepest op school en ziet het leven niet meer zitten. Bekende acteurs schieten in actie om hem een hart onder de riem te steken en een inzamelactie om Quaden naar Disneyland te sturen, leverde al 200.000 euro op.

De moeder van Quaden deelde een video op Twitter waarin haar zoon zegt dat hij dood wil. ‘Ik wil dat mensen weten – ouders, opvoeders, leerkrachten – dat dit het effect van pesten is’, zegt ze in het filmpje. De jongen leidt aan achondroplasie, de meestvoorkomende vorm van dwerggroei.

De noodkreet maakt internationaal veel los. De Amerikaanse stand-upcomedian en acteur Brad Williams, die ook geboren werd met achondroplastie, startte een inzamelactie op GoFundMe. ‘Zodat we de dappere Quaden en zijn moeder naar Disneyland kunnen sturen. Laten we een gepest kind tonen dat hij geliefd is!’, schrijft Williams. En of het effect heeft: op een dag tijd is er al 200.000 euro ingezameld.

Het geld dat overblijft, gaat naar goede doelen tegen pesten en misbruik. Op Instagram toont de comedian dat hij al met Quaden praatte via FaceTime.

Ook Hugh Jackman, bekend als Wolverine in de films van X-Men, steunt de jonge Quaden. Hij nam een filmpje op waarin hij iedereen vraagt om lief te zijn voor elkaar. ‘Pesten is niet oké. Punt. Het leven is al moeilijk genoeg. Laten we onthouden dat iedereen die we tegenkomen ergens mee worstelt.’

Volgende week mag Quaden met het Australische rugbyteam de Indigenous All Stars het veld op. Quaden is een grote fan: ook zijn oom James Roberts speelt bij het team.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.