Volgens geruchten zou Prada in een verleidingsdans verwikkeld zijn met de Belgische modeontwerper Raf Simons, maar vooralsnog doet Miuccia Prada het creatieve werk alleen. Ze stelde donderdag haar vrouwencollectie voor in ongeveer dezelfde setting die werd gebruikt voor het mannendefilé, zijnde een Italiaanse piazza ­tijdens de spitsuren. Elegante rokken met plooien of franjes werden gecombineerd met sportieve elementen. Het opvallendste accessoire van de avond was de stevige regenlaars bekleed met bont, al vielen ook de armbanden van de modellen op: dat zouden poederdozen zijn, die deel uitmaken van de make-upcollectie die het modehuis binnenkort uitbrengt in samenwerking met L’Oréal.