Hoe een fijnstofpiek tijdens examens je een leven lang parten kan spelen

Fijn stof is niet alleen een sluipende moordenaar, het tast ook onmiddellijk ons denkvermogen aan. Een fijnstofpiek tijdens je examens kan je zelfs een leven lang achtervolgen.

Slecht gescoord op een examen? Als scheidsrechter een bal verkeerd beoordeeld? Een domme rekenfout gemaakt op het werk? Mogelijk luistert de schuldige naar de naam fijn stof. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat fijn stof ons denkvermogen aantast. Niet alleen op de lange termijn, maar ook acuut. Wetenschapsredacteur Dries De Smet legt uit.

Lees hier het artikel van Dries De Smet: 'Fijn stof maakt ons dommer'

