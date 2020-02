Wilder en Fury kampen in “boksmatch van het jaar” om titel bij zwaargewichten: ticketprijzen stijgen tot 11.000 dollar

Zaterdag in Las Vegas is het zover. Dan staat de fel gehypte “boksmatch van het jaar” op het programma tussen zwaargewichten Deontay Wilder, regerend WBC-titelhouder, en Tyson Fury, de enige bokser die Wilder al kon weerstaan in de ring.

Het is bijna twee decennia geleden dat Lennox Lewis en Mike Tyson, in 2002, nog voor zo’n ophef zorgden in de categorie van de zwaargewichten. De 34-jarige Amerikaan en de 31-jarige Brit kwamen meer dan een jaar geleden, in december 2018, in Los Angeles niet verder dan een onbeslist duel, het eerste voor beide boksers na verder enkel overwinningen. Wilder, die in het duel lange tijd gedomineerd werd, kon zo zijn WBC-titel behouden. Hij sloeg Fury in het slot van het duel twee maal tegen het canvas, maar de Brit wist telkens op te staan.

Wilder kwam vooraf nog eens terug op dat gecontesteerd gevecht. “Het was eigenlijk ongelooflijk. Ze hebben het publiek in verwarring achtergelaten destijds in LA. Nu is het tijd om voor eens en altijd alles te regelen. Ik voel dat Tyson zenuwachtig is.”

Foto: EPA-EFE

Clash der stijlen

De confrontatie zaterdag in Las Vegas wordt eens te meer een clash tussen twee verschillende boksstijlen. Wilder is een vaardige bokser, die als geen ander zijn kamp weet in te delen. Hij kan lange tijd het gevecht ondergaan om in het slot genadeloos uit te halen met zijn verwoestende rechter. Fury van zijn kant is een meer technische bokser met een gevarieerd slagenarsenaal. Hij beheerst de kunst van het ontwijken van slagen ook zeer sterk.

De Brit gaf voorafgaand aan “nooit meer klaar te zijn geweest voor dit duel”. “Het publiek zal zaterdag de echte Tyson Fury zien. Ik ben in topvorm, blessurevrij en heb veel vertrouwen. Ik ga agressief boksen en wil deze kamp voor het einde beslissen. Ik heb uit de vorige kamp geleerd dat Deontay kwetsbaar is.”

Wilder hoopte te kunnen profiteren van de snee net boven het rechteroog die Fury in zijn vorige kamp tegen de Zweed Otto Wallin opliep. “Ik kan niet wachten op die wonde te slaan en het bloed over zijn gezicht te zien vloeien”, aldus de Amerikaan. “Of hij dan nog voortkan, moet beslist worden door de artsen. Ik ben hier om hem af te maken.”

Foto: AFP

De toon voor de kamp is duidelijk opgehitst, hetgeen ook veel supporters verleid tickets te kopen. Op de zwarte markt werden al prijzen tot 11.000 dollar (10.200 euro) aangetroffen.

De WBA-, WBO- en IBF-titel bij de zwaargewichten staan sinds juni vorig jaar opnieuw op naam van Anthony Joshua. Na afloop van de rematch tussen Fury en Wilder lijkt een duel met Joshua tot de mogelijkheden te behoren.