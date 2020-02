Advocate noemt Weinstein enkel schuldig aan overspel, jury wil cruciale getuigenis opnieuw horen

Donna Rotunno, de advocate van Harvey Weinstein, heeft opnieuw opmerkelijke uitspraken in de media gedaan. De jury begint intussen aan zijn vierde dag van beraad.

‘Heeft Harvey zonden begaan?’, zegt Rotunno in een interview dat zondag op 60 Minutes Australia wordt uitgezonden. ‘Zeker. Maar dat betekent niet dat hij een crimineel is. Je vrouw bedriegen is een zonde.’

In het interview legt ze aan de hand van datingapp Tinder opnieuw medeverantwoordelijkheid bij de slachtoffers van seksueel geweld. ‘Wanneer je met iemand naar huis gaat nadat je naar rechts hebt geswipet, lijkt het belachelijk om te doen alsof je geen idee hebt waar je mogelijk mee instemt.’

De rechter tikte Rotunno afgelopen week nog op de vingers nadat ze in Newsweek Magazine een publieke oproep had gedaan aan de juryleden om Weinstein vrij te pleiten. Volgens de verdediging is het nieuwe interview afgelegd nog voor de rechter haar mediastilte heeft opgelegd. De topadvocate van Weinstein is beroemd en berucht in de VS. Ze bouwde een carrière uit door mannen in verkrachtingszaken te verdedigen.

Zwaarste aanklacht

Als de vijf vrouwen en zeven mannen in de jury Weinstein schuldig bevinden, kan hij worden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hun beraad gaat vandaag de vierde dag in. Gisteravond vroegen ze om de getuigenis van actrice Annabella Sciorra opnieuw te mogen horen. De rechter zei dat de getuigenis vrijdagochtend aan hen zal worden voorgelezen.

Sciorra zegt dat de Hollywood-producer haar in de jaren negentig heeft verkracht. Die beschuldiging is te oud voor een vervolging, maar ze kan wel een verzwarende factor zijn voor de zwaarste aanklacht van criminele seksuele aanranding. Daarvoor moeten meerdere vrouwen het slachtoffer zijn.

De vraag van de jury kan erop wijzen dat ze nog twijfelt of Weinstein de actrice heeft verkracht. Om Weinstein te veroordelen voor criminele seksuele aanranding, moet de jury het eens zijn over twee zaken. Dat Weinstein Sciorra verkracht heeft en dat hij een van de andere aanklachten heeft gepleegd.

Twee vrouwen

Hoewel er in die voorbije twee jaar meer dan tachtig vrouwen naar buiten kwamen met verhalen over grensoverschrijdend gedrag, spitst deze rechtszaak zich toe op vijf aanklachten van twee vrouwen. Een voormalige actrice zegt in 2013 in een New Yorks ­hotel door Weinstein verkracht te zijn. De tweede is Mimi Haleyi, een productieassistente, die zegt dat de producent haar in 2006 dwong tot orale seks.

Weinstein ontkent alles. Hij stelt dat de seksuele handelingen met wederzijdse toestemming gebeurden.