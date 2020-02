Trump koopt alle advertentieruimte Youtube op verkiezingsdag

Er zal slechts één kandidaat te zien zijn in de reclames op Youtube in de aanloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en op verkiezingsdag zelf: de huidige Amerikaanse president Donald Trump. Zijn team kocht alle advertentieruimte voor die periode helemaal op.

De kosten voor die advertentieruimte worden geschat op één miljoen dollar, of 927.000 euro, per dag. Meestal verspreidt een campagneteam speciaal gekozen boodschappen naar specifieke online doelgroepen. Met deze zet verandert Trump zijn team dat, dezelfde reclameboodschap zal over het hele land te zien zijn op Youtube. Volgens Brad Parscale, de campagneleider van Trump, kan zijn team 500 miljoen dollar spenderen aan digitale campagnevoering.

Youtube heeft nog niet gereageerd op deze deal, maar liet wel al weten dat het niet ongewoon is voor politici om online advertentieruimte te kopen. ‘Elke adverteerder moet hetzelfde proces doorlopen en mag advertentieruimte kopen, zolang de boodschap in regel is met onze richtlijnen’, zegt een woordvoerder van Youtube aan Bloomberg.

In 2012 kocht het campagneteam van Barack Obama de advertentieruimte van Youtube, nog voor Mitt Romney gekozen werd als Republikeinse kandidaat. ‘Dat is het gevolg van een structureel probleem, wanneer een zittende kandidaat het opneemt tegen iemand die nog verkozen moet worden’, zegt Teddy Goff, die digital director was onder Obama.