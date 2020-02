Het is moeilijk om niet aan Marie-Antoinette te denken wanneer je de modellen van Moschino zag voorbij wandelen op de catwalk in Milaan. De huidige protestbewegingen tegen het regime in onder meer Hongkong deden creatief directeur Jeremy Scott naar eigen zeggen denken aan de Franse Revolutie. En ook dan mocht er wel wat speelsheid zijn. ‘Ook wanneer je blijft strijden, heb je een moment van vreugde nodig, iets dat je naar boven stuwt’, zei Scott aan Vogue. ‘Mijn rol op aarde is om meer vreugde te verspreiden.’