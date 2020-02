NBA lacht zich een breuk: ‘mop boy’ ziet plots spurtende basketter op zich afkomen

Na een onderbreking van een week hebben de Milwaukee Bucks donderdag met succes de NBA hervat. Vedette Giannis Antetokounmpo en zijn teamgenoten wonnen met 106-126 bij de Detroit Pistons. Milwaukee blijft op kop in het oosten met 47 zeges en slechts acht nederlagen. Maar dat is niet waar het in de VS vannacht over ging...

Ook Houston behaalde donderdagavond een makkelijke zege. De Rockets haalden het met 105-135 bij de Golden State Warriors. James Harden (29 ptn) en Russell Westbrook (21 ptn) waren de uitblinkers. Het enige minpuntje van de avond was de uitsluiting van Westbrook na twee technische fouten. Houston blijft vijfde in het westen, Golden State rode lantaarn.

Hét beeld van de match vond echter plaats bij een actie van de Warriors. Juan Toscano-Anderson pakte de bal af van de Rockets en sprintte eenzaam naar de ring. Daar was een zogenaamde ‘mop boy’ op dat moment echter het parket aan het schoonvegen. De man maakte zich snel uit de voeten en wist even niet goed wat hem net overkomen was.

The Warriors mop boy almost got postered😂 pic.twitter.com/YmdNVBGZnl — NBA RETWEET (@RTNBA) February 21, 2020

De prestatie van donderdag in de NBA kwam van Trae Young, voor Atlanta. De 21-jarige spelverdeler, in het verleden al twee maal goed voor 49 punten, rondde in de thuiszege tegen Miami (129-124) de kaap van de vijftig punten. Hij is in de eeuwige ranglijst de vierde jongste speler ooit om vijftig punten te scoren in een NBA-duel, na LeBron James, Devin Booker en Brandon Jennings. Atlanta is ondanks de nederlaag nog steeds voorlaatste in het oosten.

Foto: AFP

Operatie voor Kyrie Irving, die blijft sukkelen met schouder

Kyrie Irving zal dit seizoen meer dan waarschijnlijk niet meer in actie komen. Het speerpunt van de Brooklyn Nets moet onder het mes, nadat hij al sinds november op de sukkel is met zijn schouder. Dat bevestigde zijn club donderdagavond. “We bereiden Kyrie niet voor op de komende twee à drie maanden, maar op de komende twee à drie jaren”, liet Sean Marks, de algemeen manager van de Nets, in een verklaring optekenen.

Amerikaanse media schreven eerder al dat Irving de voorbije dagen bij verschillende artsen is langsgeweest in de hoop zijn pijnlijke schouder te genezen.

Irving miste dit seizoen al 26 wedstrijden. Begin november liep hij de schouderblessure op. In december kreeg hij al een cortisone-injectie, waardoor hij tijdelijk kon terugkeren. Maar nu speelt zijn schouder weer op.