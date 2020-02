Tesla mag toch bos kappen voor fabriek nabij Berlijn

Autofabrikant Tesla mag van de rechtbank de bomenkap voor zijn fabriek in de buurt van Berlijn hervatten. Milieuactivisten hebben protest aangekondigd.

De milieu­beweging Grüne Liga Brandenburg was naar de rechter gestapt omdat Tesla zonder bouwvergunning al driftig bomen velde op het terrein in Brandenburg waar de gigafabriek moet komen.

Een rechter heeft de eis van de milieubeweging afgewezen. Alle juridische voorwaarden zijn volgens de rechtbank vervuld. Dat betekent dat Tesla de bomenkap kan voortzetten. Er is geen beroep meer mogelijk.

Het ministerie van Milieu van Brandenburg had Tesla een voorlopig groen licht gegeven om met de bomenkap te beginnen, in afwachting van de definitieve bouwvergunning. De milieubeweging diende daarop een klacht in, waarna de rooiwerken werden stilgelegd.

Foto: DS

De uitspraak is een meevaller voor Tesla. Als het rooiwerk niet voor half maart – wanneer de broed­periode begint – was afgerond, hadden de werkzaamheden zes tot negen maanden vertraging kunnen oplopen. Tegen het einde van de maand zouden 300 hectare bomen moeten verdwijnen.

Toen Tesla-topman Elon Musk in november 2019 zijn plannen voor Brandenburg bekendmaakte, beloofde hij dat de vestiging tegen 2021 klaar zou zijn. Vanaf dan zouden er jaarlijks eerst 150.000 en later 500.000 elektrische auto’s gebouwd worden.

Milieuactivisten zijn niet van plan zich neer te leggen bij de uitspraak van de rechtbank. Ze zouden voor onbepaalde tijd bomen willen bezetten in het bos.