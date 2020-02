Christoph D’Haese roept carnavalisten op ‘niet te kwetsen om te kwetsen’

Aalst carnaval gaat zondag voor de 92e keer van start, maar dat zal dit jaar niet zonder controverse zijn. Israël vraagt een verbod van het volksfeest, nadat er vorig jaar joodse karikaturen te zien waren in de stoet. De burgemeester van Aalst roept carnavalisten op om rekening te houden met de gevoeligheden.

‘Het thema leeft hard in Aalst’, zegt D’haese in De Ochtend op Radio 1. ‘Alles wordt bekeken door verschillende ideologische brillen en met een vergrootglas.’ De burgemeester roept de carnavalisten op om de controverse niet op te zoeken, en niet te ‘kwetsen om te kwetsen’. ‘Als we de gevoeligheden uit de weg kunnen gaan, of een thema kunnen visualiseren zonder dat het kwetst, roep ik op om dat te doen.’ Hij zegt niet te willen polariseren. ‘We moeten oog hebben voor het feit dat een ruime gemeenschap zich mogelijk gegriefd voelt, en daar respect voor hebben’, zegt hij. ‘Toch zal Aalst altijd een buitenbeentje blijven.’

D’haese kaart aan dat veel kritische stemmen komen van mensen die het carnavalsfeest nog nooit meegemaakt hebben, en niet begrijpen wat de essentie ervan is. ‘Het is iets wat je moet vatten, een soort omkeringsritueel. Man wordt vrouw, rijk wordt arm, wit wordt zwart’, zegt hij. ‘Dat draagt niet altijd de prijs van esthetiek of fijnzinnigheid, maar dat is nu eenmaal Aalst, waar de vrijheid van expressie getoond worden. Mensen zijn ook vrij om dat te verwerpen.’

Controverse

De praalwagen van de carnavalsgroep de Vismooil’n werd tijdens de vorige editie van Aalst carnaval uitgedost met karikaturale poppen van Joden. Vooral de rat, de goudstaven en haakneuzen werden door de Joodse gemeenschap ervaren als een verwijzing naar de beeldvorming door de nazi’s. Beelden van de kar gingen de wereld rond. Het was de start van een jaar vol turbulentie: een golf van (inter)nationale kritiek, doodsbedreigingen aan de Vismooil’n, een rapport van Unia (‘geen racisme’) en uiteindelijk een verbanning door de Unesco van de lijst Immaterieel Erfgoed.