Ondernemers: ‘Als België een bedrijf was geweest, was het al lang op de fles gegaan’

Meer dan dertig Belgische ondernemers van grote en kleine bedrijven klagen in een open brief de politieke stilstand aan, ze vinden de situatie ‘totaal onverantwoord’. ‘Wij, ondernemers, willen géén nieuwe verkiezingen’, schrijven ze. ‘We werken in een beangstigende onzekerheid.’

‘Als jullie het écht goed menen met de talrijke bedrijven en start-ups in ons land, beste politici, sta dan op als echte leiders en reik ons oplossingen aan voor de gigantische maatschappelijke, technologische en macro-economische uitdagingen die ons vandaag en morgen wachten’, schrijven de ondernemers. Voor nieuwe verkiezingen zijn ze niet te vinden. ‘Nog langer talmen is geen optie.’ De ondernemers vrezen dat een nieuwe campagne enkel tijdverlies betekent, en ‘dat uitstel kunnen we missen als kiespijn’.

De economische sfeer was de laatste jaren goed, en dat kwam volgens de ondernemers door de ‘”jobs, jobs, jobs” van de regering-Michel, de lage rente én het feit dat de begrotingsteugels de laatste maanden volledig gevierd werden’. Maar toch waarschuwen ze voor de toekomst. ‘Als ons talmende België een bedrijf was geweest, was de hele onderneming al lang op de fles gegaan.’

Onzekerheid

De ondernemers hekelen de ‘politieke spelletjes’. ‘Op bedrijfsniveau is er niets zo erg dan de politieke onzekerheid die er nu heerst’, vinden ze. Ze volgen de waarschuwing van de Nationale Bank, die zegt dat België dringend een sterk beleid nodig heeft om de economische uitdagingen het hoofd te bieden, maar ook de klimaatverandering aan te pakken en het begrotingstekort op de rail te houden. ‘Om nog maar te zwijgen van het belabberde imago dat we onszelf als centrum van Europa in het buitenland hebben aangemeten.’

Ze stellen voor om de onderhandelingen aan te pakken zoals een onderneming dat zou doen, ‘waarbij efficiëntie, daadkracht en empathie centraal staan’. ‘De wil om naar elkaar te luisteren moet primeren boven het haantjesgedrag en de ego’s die nu de richting aanwijzen’, schrijven de ondernemers. Ook in het bedrijfswereld kan kortetermijndenken volgens hen verlammend werken, maar het lukt hen toch om over te schakelen naar ‘vertrouwend leiderschap, waar niet alleen winst wordt beoogd, maar ook maatschappelijk belang.’

Meer vrouwen

‘Waar blijven de vrouwen?’, vragen de ondernemers. De aanstelling van Sabine Laruellle als koninklijk opdrachthouder is volgens hen een eerste stap. ‘Er is dringend nood aan meer diversiteit rond de tafel’, vinden ze. ‘Neem die vrouwelijke touch mee naar de onderhandelingstafel en gooi de politieke spelletjes nu eindelijk eens overboord’, besluiten ze.

De initiatiefnemers van de brief zijn Ingrid Ceusters, ceo van Ceusters, Saskia Van Uffelen van Corporate VP Benelux bij Gfi en digital champion België en Jo De Wolf ceo van Montea.

De brief werd ondertekend door 29 andere ondernemers. Lees de volledige tekst hier.