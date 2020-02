Stiptheidsactie gestart op Brussels Airport: ‘Kom drie tot vier uur op voorhand’

De luchthavenpolitie startte vrijdagochtend om zes uur met stiptheidsacties, om het personeelstekort en het gebrek aan middelen bij de luchthavenpolitie aan te klagen. De wachttijden op Brussels Airport kunnen oplopen omdat de politie de paspoorten extra zullen controleren.

De stiptheidsactie houdt in dat de agenten alles stipt volgens het boekje zullen doen. Daardoor kunnen de wachtrijen aan de paspoortcontrole oplopen, zegt ACV-secretaris Joery Dehaes.

Brussels Airport voegt eraan toe dat de kans bestaat dat er nog andere acties mogelijk zijn. ‘Misschien aan de toegangswegen, maar zekerheid hebben we daarover niet gekregen van de federale politie’, aldus een woordvoerster van de luchthaven. Reizigers wordt ook aangeraden om met het openbaar vervoer naar de luchthaven te komen.

In ieder geval is er extra personeel voorzien om de passagiers te helpen en te informeren. Voor de laatste stand van zaken kunnen ze terecht op de website of sociale media van Brussels Airport.

‘Kom op tijd’

Reizigers krijgen de raad goed op tijd te komen: voor vluchten binnen de Schengenzone adviseert Brussels Airport passagiers drie uur op voorhand te komen, ligt de bestemming buiten de Schengenzone dan is het beter om vier uur op voorhand te komen. De luchthaven verwacht vrijdag, vlak voor de start van de krokusvakantie, een drukke dag: 40.000 vertrekkende en 34.000 aankomende passagiers. De stiptheidsacties kunnen volgens de luchthaven duren tot en met 1 maart, maar Luc Breugelmans, ACOD-afgevaardigde van de luchtvaartpolitie zei aan De Standaard dat het niet de bedoeling is om acties te voeren tijdens de krokusvakantie.

Overleg afgesprongen

De stiptheidsacties komen er nadat overleg tussen politiebonden en directie woensdag niets had opgeleverd. De bonden hadden een stakingsaanzegging ingediend tegen het aanhoudende personeelstekort en een gebrek aan middelen.

De politiebonden zeiden nog niet te kunnen zeggen hoe lang de actie zal duren, maar de luchthaven heeft het dus over acties tot en met 1 maart. ‘We willen dat de overheid effectief met iets voor de dag komt’, aldus Dehaes.

De vakbonden en de overheid onderhandelen al weken over het nijpende personeelstekort en het gebrek aan middelen bij de luchthavenpolitie. ‘Er is momenteel een tekort van 140 politiemensen’, zegt Dehaes.

Een ander pijnpunt is de toestand van het materiaal. ‘De hoofdcommissaris is zelf ontsmettende handgel gaan kopen. Toch niet onbelangrijk met het nieuwe coronavius. En het personeel moet acht uur per dag op houten keukenstoelen zitten. Er zijn niet genoeg bureaustoelen’, zegt Dehaes.