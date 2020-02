Ontgoocheling bij Club Brugge: 'United was te pakken'

Gemengde gevoelens bij Club Brugge. 1-1 tegen Manchester United is niet slecht, maar een zege zat er zeker in. En vooral de manier waarop de tegengoal, deed pijn.

Brandon Mechele zocht geen excuses en sloeg mea culpa na het 1-1-gelijkspel. 'Dit is echt balen', aldus de verdediger. 'De gelijkmaker is helemaal mijn fout, Maxim (De Cuyper, die de bal naar Mechele wierp, nvdr.) treft geen schuld. Ik vroeg hem de bal en neem dan ook mijn verantwoordelijkheid. Achteraf had ik die bal beter gewoon vooruit gespeeld. Ik wilde het spel verleggen, maar die bal ging sneller dan verwacht en schoot door. Dom. Ik maakte een inschattingsfout met zware gevolgen. Zeker omdat United te pakken was.'

Ondanks alles vond Mechele het wel plezierig om tegen de grootmacht te spelen tegen: 'Eindelijk kregen we eens ruimte, in de Belgische competitie kan je daarvan alleen maar dromen. De laatste weken bleef iedereen tegen ons met negen man achter de bal. Ik denk dat we die ruimte goed benut hebben en getoond hebben dat we ook goed kunnen voetballen. We hebben ze pijn gedaan en er zat zeker meer in, maar die gelijkmaker blijft vooral dom en heel jammerlijk.'

Simon Mignolet: 'Op een goede dag zijn wij de evenknie'

Simon Mignolet lanceerde Dennis naar de 1-0. Zijn eerste assist voor Club Brugge, de eerste assist ook van een doelman in de Europa League sinds 2015. Maar niet de eerste keer tegen United dit seizoen. Alisson Becker, zijn vroegere concurrent bij Liverpool, deed het ook al. 'Gelukkig kreeg ik de bal snel van de ballenjongen', aldus Mignolet. 'Het is niet de eerste keer dat we het proberen, maar het lukte niet altijd. Het was alleen beter geweest dat we daar nog een clean sheet aan hadden kunnen toevoegen.'

De verschrikkelijke tegengoal, die smaakte natuurlijk heel zuur. Hoe Mechele de inworp van De Cuyper vergat te verwerken, het was onvergeeflijk. Niet volgens Mignolet. 'Elke tegengoal is zuur. Natuurlijk mag die bal niet lateraal worden gegooid én moet daarop verdedigd worden, maar dat soort tegengoals vallen er elk seizoen wel. Die jongen (De Cuyper, nvdr.) wil ook gewoon uitvoetballen. Maar hij mag tevreden zijn over zijn debuut. Belangrijker is dat we door dat doelpunt niet ons lood waren geslagen. Dan kan het snel bergaf gaan. We reageerden goed. Ik heb maar twee, drie ballen moeten pakken. Als je dit kunt tegen Manchester United moet je fier zijn. Doe je dit een keer, dan kan je dat nog geluk noemen. Maar als je gelijk speelt op Real Madrid, tegen Manchester United, tegen Galatsaray dan is het geen toeval meer. Op een goeie dag kunnen we de evenknie zijn.'

En voegde hij eraan toe: 'We hadden zelfs kunnen winnen. We hadden én meer kunnen scoren én de nul kunnen houden. Dan hadden we een grotere kans gehad om nog door te stoten. Nog proberen efficiënter te zijn, dat is de laatste stap die ons nog ontbreekt. Door een goal extra te maken of de nul te houden. Nu goed, we wilden vooraf nog een finale spelen op Old Trafford en dat zal de return ook worden.'

Dennis: 'Ik moest altijd een penalty krijgen'

Wanneer er een Europese voetbalavond op de agenda staat, komt Emmanuel Dennis tevoorschijn. In de competitie is de spits te vaak een woelwater, maar tegen Manchester United was hij nog eens ouderwets Dennis the menace. Al vindt de Nigeriaan niet dat hij zijn momenten kiest. 'Ik ga er elke match voor, of dat nu tegen Manchester is of tegen een Belgische ploeg', klonk het. 'Mijn doelpunt was knap, ja. In een flits zag ik Romero veel te ver uit zijn doel staan en daarna raak ik de bal goed. Maar over het resultaat kan ik niet tevreden zijn'. De spits vond dat Club veel meer verdiende en dat het daarbij niet bepaald geholpen werd door de arbitrage; 'Na twee minuten moest Romero al rood krijgen na een tackle met twee voeten vooruit op mij. Kijk naar mijn been (trekt broekspijp op en toont bloeduitstorting, nvdr): dit komt er niet zomaar. Als we dan een penalty krijgen, wordt het een compleet andere match. Maar we gaan naar Old Trafford om ons te kwalificeren. Waarom niet? In voetbal is alles mogelijk.'