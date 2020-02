Merkel en Macron willen met Poetin en Erdogan onderhandelen over Noord-Syrië

In de marge van de Europese top in Brussel hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron met de Russische president Vladimir Poetin gebeld over de ‘catastrofale humanitaire toestand’ in de Syrische provincie Idlib. Merkel en Macron zijn bereid om met Poetin en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan samen te zitten en een politieke oplossing uit te werken.