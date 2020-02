Liam Neeson speelt hoofdrol in Engelstalige remake ‘De zaak Alzheimer’

De Belgische film De zaak Alzheimer uit 2003 krijgt met Memory een Engelstalige remake. Het project zal geregisseerd worden door Martin Campbell, en acteur Liam Neeson kruipt in de huid van de huurmoordenaar, waarmee hij in de voetsporen van Jan Decleir treedt.

Dat schrijft The Hollywood Reporter donderdag. Neeson is bekend van Schindler’s List, waarvoor hij een oscarnominatie kreeg, maar ook andere kassuccessen als Star Wars: The Phantom Menace en Love Actually. Martin Campbell zat op de regiestoel van de Bond-film Casino Royale.

Memory gaat over huurmoordenaar Alex Lewis, gespeeld door Liam Neeson. Wanneer hij een opdracht voor een gevaarlijke criminele bende weigert af te maken, wordt hij een doelwit. Hij moet op zoek gaan naar diegenen die hem dood willen, maar tegelijk kampt hij met zwaar geheugenverlies.

Het scenario werd geschreven door Dario Scardapane, en is gebaseerd op ‘De Zaak Alzheimer’. Dat was de derde bioscoopfilm van regisseur Erik Van Looy, en een verfilming van het gelijknamige boek van Jef Geeraerts. Jan Decleir speelt er de huurmoordenaar die aan de ziekte van Alzheimer lijdt, en Koen De Bouw en Werner Desmedt een berucht Antwerps rechercheduo. Ook onder meer Hilde De Baerdemaeker, Lucas Van den Eynde en Deborah Ostrega zijn in de oorspronkelijke film te zien.

De productie start in augustus. STXinternational zal zorgen voor de distributie van de film in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, en zal hem ook aan andere internationale markten verkopen. De distributie in Noord-Amerika gebeurt door CAA Media Finance.