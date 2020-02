Beveren verliest in CEV Cup volley met 1-3 van Palmberg Schwerin

Asterix Beveren heeft donderdag de heenwedstrijd van de kwartfinales van de CEV Cup volleybal voor vrouwenteams tegen het Duitse Palmberg Schwerin verloren. Beveren ging, na een sterke eerste set, in eigen zaal met 1-3 de boot in. De setstanden waren 25-16, 20-25, 21-25 en 13-25.

De return staat op 3 maart in Duitsland op de planning. In de achtste finales wipte Beveren in een Belgisch onderonsje Oostende.

Als Beveren het toch nog van Palmberg Schwerin haalt, wacht in de halve finales de winnaar van het duel tussen het Russische Dinamo Kazan en het Italiaanse Busto Arsizio. Kazan won de heenpartij met 3-0