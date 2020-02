Cruisekoppel reist met trein naar huis en hoort later over huisarrest

Francis Schellekens en zijn vrouw Jacqueline Bervoets, het paar uit Herenthout dat door het coronavirus dagenlang in Azië vastzat op het cruiseschip Westerdam, is weer thuis. Maar nu moeten de twee nog veertien dagen in quarantaine. Dat is een rijkelijk laat meegedeeld besluit van Volksgezondheid. ‘We namen woensdag in Zaventem zonder boe of bah de trein naar Herentals, maar nu zeggen ze ons dat we twee weken ons huis niet uit mogen. Dat had wel wat eerder gekund.’