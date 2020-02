Remco Evenepoel wint in de Ronde van de Algarve en toont gouden hart: ‘Deze zege is voor Nikolas Maes en zijn vrouw’

Remco Evenepoel won de tweede rit in de Ronde van de Algarve en is ook de nieuwe leider. In de slotklim stoof hij weg en hield nipt stand. ‘Deze zege is voor Nikolas Maes en zijn echtgenote.’ Het tweede kindje van de renner van Lotto Soudal werd vorige week doodgeboren.

De klimmetjes onderweg waren maar een voorbode van de finale helling: de Alto da Fóia (7,4 kilometer aan 6%). De favorieten begonnen er in groep samen aan. Zo’n 35 renners waren er nog bij, met onder meer Tim Wellens, Greg Van Avermaet, Ilan Van Wilder en uiteraard Remco Evenepoel. Ook Mathieu van der Poel klampte aan, voor Philippe Gilbert ging het te snel. UAE-Team Emirates bepaalde het tempo en het was de jonge Colombiaan Harold Tejada (Astana) die als eerste probeerde, zonder succes. Maar door die versnelling moest Ilan Van Wilder wel lossen en daarna ging het ook te snel voor Van der Poel.

Op drie kilometer van de finish rook Miguel Angel Lopez zijn kans. Zonder succes, maar Van Avermaet moest wel even lossen. Op karakter keerde hij terug en zijn CCC-ploegmaat Simon Geschke trok meteen ten aanval. Hij kreeg slechts enkele meters, want Joao Almeida, ploegmaat van Evenepoel bij Deceuninck - Quick-Step, hield het tempo strak. Waarna Evenepoel zijn kans rook. Hij stoof ervan door en hield nipt stand voor de Duitse kampioen Maximilian Schachmann en Dan Martin. Tim Wellens werd vijfde.

Meteen de derde zege dit seizoen voor Evenepoel (na rit- en eindzege in de Vuelta de San Juan) en nummer tien voor Deceuninck - Quick-Step. ‘Ongelooflijk. Ik heb gewoon gevolgd want het was een zware wedstrijd. UAE-Team Emirates leverde zorgde voor een strak tempo maar ook ploegmaat Almeida leverde schitterend werk. Ik had nog iets over en sloeg meteen een kloofje. Vorig jaar werd er gezegd dat ik niet zo snel was. Ik heb daar deze winter hard aan gewerkt. Op training heb ik veel sprintjes gemaakt van een halve minuut. Tot kotsen toe. Ik ben dan ook tevreden dat het rendeert.’

Foto: Photo News

‘Maar deze zege draag ik op aan Nikolas Maes en zijn vrouw (Maurice, het tweede kindje van de renner van Lotto Soudal werd vorige week doodgeboren, nvdr). Ik wil hem ook de bloemen schenken. In het leven zijn er belangrijkere dingen dan de ritzege. Ik sprak er voor de wedstrijd over met Iljo Keisse. Hoe mooi het zou zijn om het zegegebaar voor hem te maken. Blij dat ik dat heb kunnen doen. Dit was trouwens niet mijn ingestudeerd zegegebaar, dat is voor later. ’

‘Deze zege is ook voor mijn vriendin Oumii en mijn familie. Het was de laatste tijd niet makkelijk om samen te leven met Remco Evenepoel. Ik heb deze morgen nog gebeld met Oumii en haar gezegd dat ze zeker moest kijken. Blij dat ze niet voor niks heeft gekeken.’

Vrijdag vertrekt Evenepoel als leider in de langste rit van de Ronde van de Algarve, 201,9 kilometer van Faro naar Taviria. Met in het begin twee klimmetjes (Portela da Corcha en de Cachopo) maar daarna is het vlak. Een kans voor de sprinters, op een licht oplopende finish. Zaterdag is er nog een bergrit, zondag een afsluitende tijdrit van 20,3 km.