Decennialang was het normaal om elke dag aardappelen/groente/vlees te eten (en af en toe vis). Vandaag is het normaal om te variëren en om nieuwe, exotische producten te proeven.

De Standaard is op zoek naar mensen die helemaal niet de behoefte voelen om altijd iets anders te proberen in de keuken. Of die met veel smaak al jarenlang hetzelfde op hun boterhammen voor ’s middags smeren.

Mail uw getuigenis naar binnenland@standaard.be, of gebruik onderstaand formulier.