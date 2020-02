Helft Leuvense panden van familie Appeltans is onbewoonbaar

De helft van de panden die de familie Appeltans in Leuven bezit staat momenteel op de lijst van onbewoonbaar verklaarde woningen. Tegen de andere helft heeft de stedelijke dienst Wonen een dossier lopen. Dat zegt Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A).

De huisbaas had al jarenlang een kwalijke reputatie, en eind vorig jaar kwam het parket in actie. Arnold Appeltans en zijn zoon Manu zaten eind vorig jaar een tijdlang in voorhechtenis. Nu blijkt dus dat de helft van de Leuvense panden van de familie onbewoonbaar zijn verklaard. Tegen de andere helft heeft de stedelijke dienst Wonen een dossier lopen. Over hoeveel panden het gaat wil het stadsbestuur niet kwijt.

Als een pand op de lijst van onbewoonbare woningen staat, moet de eigenaar meteen een belasting van 500 euro per kamer en 2.500 euro voor een woning betalen. Dat bedrag loopt jaar na jaar op.

De bewindvoerder, die het gerecht in het kader van het onderzoek aanstelde over de vennootschap van Appeltans, maakt op dit ogenblik werk van renovaties. Enkele panden zijn ook al verkocht.

Voor Ridouani is de actie een bewijs voor het succes van de ketenaanpak, waarbij het stadsbestuur samenwerkt met de andere bevoegde overheden. ‘We kiezen voor een herstelgerichte aanpak, maar treden hard op tegen hardleerse eigenaars’, aldus de burgemeester.

Teruggestuurd

Achttien vluchtelingen die op straat stonden door het gerechtelijk onderzoek tegen de familie Appeltans, zijn eind vorig jaar tijdelijk opgevangen in hotelkamers. Een maand later werden ze door het OCMW echter teruggestuurd naar panden van dezelfde familie Appeltans.