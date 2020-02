Man zit 18 dagen onschuldig in de cel omdat de politie een ‘a’ vergeet te noteren

Een 36-jarige Tunesiër uit Brussel heeft 18 dagen onschuldig in de gevangenis gezeten van Sint-Gillis in plaats van een 31-jarige Marokkaan uit Molenbeek met dezelfde naam… Op één letter na.

Op 1 juli 2017 werd Mustapha J. (31) uit Molebeek opgepakt voor diefstal met geweld, slagen en verwondingen, verboden wapendracht en illegaal verblijf. De man mocht in afwachting van het onderzoek beschikken. Maar tijdens de administratieve procedure vergat een politieman een ‘a’ in de familienaam van de verdachte te noteren.

Daardoor werd een andere Mustapha J., die in Parijs verbleef bij familie om te bekomen van een werkongeval, veroordeeld tot 3 jaar cel. Bij zijn terugkeer begin november vorig jaar werd de man, die nog nooit in aanraking kwam met het gerecht en helemaal niet lijkt op de echte verdachte, opgepakt en overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis. Hoewel Mustapha J. bleef aanhouden dat hij onschuldig was, geloofde niemand hem. En omdat het toestel voor vingerafdrukken defect was, kon zijn identiteit ook niet gecontroleerd worden.

Toch niet naar huis

Pas bij zijn eerste verschijning voor de rechter, op 24 november, werd duidelijk dat het niet over de juiste Mustapha J. ging en werd zijn onmiddellijke vrijlating gevraagd. De man mocht uiteindelijk na achttien dagen doorgebracht te hebben in de gevangenis terug naar huis, al was dat moeilijker dan verwacht: de eigenaar van zijn woning had een nieuw slot geïnstalleerd omdat hij ‘niet verhuurt aan bajesklanten’.

De man moest nadien ook nog voor het strafhof verschijnen wegens illegaal verblijf, verboden wapendracht, mishandeling en diefstal. Pas op 17 februari erkende de rechtbank dat de politieagent een ‘ongelukkige spelfout maakte’.