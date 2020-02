Man neergestoken in Londense moskee

In een Londense moskee is donderdag een man neergestoken, zo hebben meerdere media bericht. Hij is niet in levensgevaar. De dader is opgepakt, maar het motief is nog onduidelijk.

Het incident deed zich even na 16.00 uur Belgische tijd voor in de Centrale Londense Moskee in Regent’s Park, tijdens het late gebed. Een man rende het gebedshuis binnen en stak een zeventiger in de nek. Op het moment van de aanval zouden zo’n 300 mensen in de moskee aanwezig zijn geweest.

Het slachtoffer is met meerdere verwondingen aangetroffen en is na eerste hulp naar een ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Het slachtoffer zou de muezzin zijn die oproept tot het gebed. Hij zou ook tot de leiding van de moskee behoren.

De politie heeft ter plaatse iemand gearresteerd op verdenking van poging tot moord. Getuigen zeggen dat die verdachte ‘met een Londens accent’ praatte. Het motief is nog onduidelijk, aldus Scotland Yard desgevraagd. Voorlopig wordt het incident niet aan terreur gelinkt.

De moskee is een van de grootste in het Verenigd Koninkrijk. Ze kan tot vijfduizend gelovigen ontvangen,