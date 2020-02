De eindstrijd in Syrië: een miljoen mensen dreigen te worden verpletterd. Dit zijn hun verhalen

Ziekenhuizen, reddingswerkers, vluchtelingenkonvooien: alles en iedereen in de provincie Idlib vormt nu een doelwit voor het leger van Assad. ‘Dit is de grootste humanitaire crisis sinds het begin van de Syrische oorlog.’

Aan de ene kant is er het leger van president Assad dat hen verplettert. Aan de andere kant is er de grens met Turkije, die zo goed als dicht is. De mensen in Idlib zitten in de val. Ze hebben geen dak boven hun hoofd, nauwelijks medicijnen, te weinig water. Het is er koud, en noodhulp is vrijwel onmogelijk. Journalisten Koen Vidal en Kasper Goethals wisten contact te leggen met mensen in het gebied. ‘Er is geen toekomst.’

Lees hier het artikel van Koen Vidal en Kasper Goethals met de getuigenissen uit Idlib.

