Onderzoek naar slechtwerkende e-gates op Brussels Airport

De Algemene Inspectie gaat een onderzoek voeren naar de aankoop van de veelbesproken e-gates op Brussels Airport. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) gezegd in de Kamer. De poortjes zijn vaak defect en worden in 2022 vervangen door een nieuw systeem.

De e-gates zin amper vijf jaar in gebruik zijn en kostten 2,4 miljoen. Ze waren het sluitstuk in de beveiliging van de luchthaven tegen aanslagen. Maar de poortjes, die het gezicht van de passagier vergelijken met de foto op zijn paspoort en pas opengaan bij een match, waren vaker defect dan niet. De politievakbonden spraken vorige week over ‘verspilling van belastinggeld’.

In de Kamer ondervroegen François De Smet (DéFI), Franky Demon (CD&V) en Daniel Senesael (PS) minister De Crem over de kwestie. De minister zei dat de 24 poortjes voor 75 procent betaald worden door Europese middelen, het overige kwart is gefinancierd door de federale politie en Brussels Airport. Hij heeft de Algemene Inspectie gevraagd om de aankoop van de e-gates te onderzoeken.

Intussen heeft de federale politie laten weten dat de poortjes vervangen zullen worden door een performanter systeem. Dat zou vanaf 2022, nadat het onderhoudscontract voor de e-gates afgelopen is, geïnstalleerd worden.