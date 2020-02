Verdediging veroordeelde moordenaar trekt ondanks lek jury niet naar Cassatie

De verdediging van Ben Wertoy tekent geen cassatieberoep aan nadat een jurylid op de sociaalnetwerksite Facebook informatie had gelekt. De advocaat van Wertoy meent wel dat de inhoud van de publieke posts reden genoeg kon zijn om naar cassatie te trekken.

Het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven veroordeelde de 27-jarige Wertoy op 7 februari tot 24 jaar gevangenisstraf voor moord op Julie Quintens (24) in haar woning in Tienen op 27 april 2018. Een jurylid lekte na afloop van het proces op Facebook informatie over de beraadslaging door de drie rechters en twaalf gezworenen. De vrouw uitte kritiek op de eigenlijke strafmaat.

Het jurylid maakte zich met dat voor ons land ongeziene gedrag mogelijk schuldig aan schending van het beroepsgeheim in de functie als gelegenheidsrechter. Volgens de verdediging staat dat misdrijf vast.

Het parket-generaal in Brussel belastte het Leuvense parket met een opsporingsonderzoek. De vrouw heeft niet alleen het geheim van het beraad geschonden, maar ook dat van het vermoeden van onschuld. Op haar eigen Facebook-pagina en die van de familie van het slachtoffer schreef ze dat haar beslissing om levenslang te eisen vanaf de eerste dag van het proces vaststond.

‘De inhoud van de publieke posts vormt een mogelijke grond tot cassatie’, zegt Frédéric Thiebaut, advocaat van Wertoy. ‘Maar mijn cliënt heeft een eerlijk proces gekregen en een nieuwe behandeling zou te belastend zijn voor alle betrokken partijen. Wertoy aanvaardt zijn straf en tekent geen cassatieberoep aan.’