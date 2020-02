Nieuwe eigenaar moet ommekeer brengen bij Victoria’s Secret

L Brands, het moederbedrijf van Victoria’s Secret, heeft 55 procent van de aandelen van het lingerielabel verkocht aan Sycamore Partners. Leslie Wexner, wiens naam werd gelinkt aan Jeffrey Epstein, treedt af als ceo.

Victoria’s Secret is ondanks de dalende verkoopcijfers van afgelopen jaar nog steeds het grootste lingerielabel in de Verenigde Staten. Bij de verkoop van een meerderheidsaandeel aan het Amerikaanse investeringsfonds Sycamore Partners werd de waarde van het bedrijf vastgelegd op 1,1 miljard dollar. L Brands behoudt 45 procent van de aandelen.

Sycamore Partners stond in 2015 dicht bij een deal om het van oorsprong Nederlandse lingerielabel Hunkemöller over te nemen, maar werd op het laatste moment nog afgetroefd door investeerder Carlyle.

Nieuwe ceo

Het eerste werk voor de nieuwe eigenaar: een ceo aanduiden. Leslie Wexner, die Victoria’s Secret in 1982 overnam van oprichter Roy Ramond voor een miljoen dollar, heeft aangekondigd dat hij aftreedt als ceo. De 82-jarige miljardair die onder vuur kwam te liggen door zijn vriendschap met zedendelinquent Jeffrey Epstein, behoudt wel zijn zitje bij de raad van bestuur van L Brands.

‘Ik heb nagedacht over de oneindige mogelijkheden voor dit bedrijf, en hoe ik in dat plaatje pas. Daarom heb ik besloten dat nu het juiste moment is aangebroken om de teugels door te geven aan een nieuwe leider’, zo kondigde Wexner zijn afscheid aan via een memo aan de werknemers, die Bloomberg kon inkijken.

Foto: AFP

De verkoop volgt op enkele woelige jaren bij het lingerielabel. Heel wat consumenten haakten af omdat ze snakten naar meer inclusie, terwijl Victoria’s Secret bleef vasthouden aan haar ultraslanke, blanke Angels in niemendalletjes. Marketingbaas Ed Razek deed het imago ook geen goed met uitspraken dat transgendermodellen niet welkom waren.

The New York Times pakte eerder deze maand ook nog uit met getuigenissen van vrouwen - van medewerkers tot modellen - die seksueel werden lastiggevallen door het topmanagement. Afgelopen vrijdag, op Valentijnsdag, werd aan de flagshipstore in Manhattan nog geprotesteerd voor de manier waarop Victoria’s Secret die praktijken heeft proberen toedekken.