De man die in Hanau negen mensen heeft doodgeschoten, had extreemrechtse ideeën. De tijd dat Duitsland het liefst zijn ogen sloot voor deze mensen, is al een tijdje voorbij.

Opnieuw is Duitsland opgeschrikt door terreur. Opnieuw is het extreemrechts gekleurd. Dat Tobias R. (43) een shishabar had uitgekozen om het vuur op te openen, was niet toevallig. Zijn motieven waren ...