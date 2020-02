Israëlische minister roept op om carnaval in Aalst te verbieden

Israel Katz, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, roept de Belgische overheid op om het carnaval in Aalst te veroordelen en te verbieden. Dat heeft hij gezegd op Twitter.

‘België zou zich als westerse democratie moeten schamen om zo’n giftige antisemitische vertoning toe te laten’, zo schrijft hij. ‘Ik roep de autoriteiten daar op om deze hatelijke parade in Aalst af te keuren en te verbannen.’

Aalst Carnaval, en dan vooral de stereotype representatie van Joden, ligt al langer onder vuur. Deze week nog riepen drie professoren op om de Joodse karikaturen niet meer te tonen in de media. Zondag rijden de praalwagens weer uit voor de stoet, die al sinds 1851 bestaat. In december nam de stad Aalst afstand van de Unesco-erkenning voor het feest, nadat de organisatie had aangekondigd dat het de Joodse karikaturen niet aanvaardde.

'Karikaturen kwetsen'

'De tweet van minister Katz reflecteert de positie van Israël ten opzichte van Aalst Carnaval', vertelt Israëlisch ambassadeur Emmanuel Nahson. 'In België is iedereen ontzettend vriendelijk tegenover Israël, net daarom zijn we zo gechoqueerd dat er een antisemitisch carnaval kan plaatsvinden. Volgens mij is het zelfs het enige in Europa.'

'We hebben nog drie dagen tot de stoet, en we hopen dat we ons standpunt nog kunnen doordrijven. Ik hoop dat België inziet en verstaat dat deze antisemitische karikaturen en wagens mensen kwetsen', sluit de ambassadeur af.

'Feest verbindt net'

‘Aalst Carnaval is net een feest dat mensen verbindt. Dat een buitenstaander die er niets van kent er zo op reageert, is speciaal’, reageert schepen van Cultuur Jean-Jacques De Gucht. ‘Iedereen is vrij om naar de stoet te komen en te kijken. Aalst is geen antisemitische of racistische stad, dus het is jammer dat we zo worden afgeschilderd. Maar we staan altijd open voor dialoog.’

Burgemeester van Aalst Christoph D'Haese (N-VA) zit momenteel in een plenaire vergadering en is nog niet beschikbaar voor een reactie.