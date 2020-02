Ook ‘elektrisch’ zwart weekend verwacht aan laadpalen in Duitsland

Wie die dit weekend op vakantie richting de sneeuw vertrekt, zal mogelijk in de file staan aan de laadpalen in Duitsland. Tot 75 minuten zelfs, verwacht consultancybureau KPMG.

De krokusvakantie start zaterdag en zal opnieuw veel vakantiegangers naar de Alpen lokken. Dat betekent: een zwart weekend op de weg, maar mogelijk ook aan de laadpalen. KMPG Nederland analyseerde de verwachte vervoersstromen voor zaterdag. Het bedrijf berekende hoe lang de Nederlandse wintersporters die met een elektrische wagen rijden in de file zouden staan. Vooral in het zuiden van Duitsland zullen in de namiddag lange wachttijden aan de laadpalen ontstaan. ‘Wachttijden kunnen oplopen tot 75 minuten per auto’, klinkt het in een persbericht.

Dat probleem geldt natuurlijk ook voor Belgen die met een elektrische wagen naar Oostenrijk gaan. Maar er zijn gewoon meer Nederlanders met een elektrische wagen. ‘Daar zijn er veel meer elektrische bedrijfswagens dan bij ons’, zegt Maarten Matienko, woordvoerder van reisbijstandsorganisatie VAB. ‘Ze worden er fiscaal gestimuleerd. Maar ook voor Vlamingen is Oostenrijk een topbestemming in de krokusvakantie. De après-ski is er beter dan in Frankrijk. Het is extra opletten met de elektrische wagen, in de koude daalt de capaciteit van de batterij.’

Het netwerk aan laadpalen langs de snelweg is in Duitsland beter uitgerust dan in Frankrijk, weet Matienko. ‘Het duurt sowieso al gemakkelijk een half uur om op te laden. Bij piekmomenten kan het aan de autosnelwegen dan wel druk worden.’

Goed plannen is dus de boodschap. ‘Zoek op voorhand welke laadpas je nodig hebt, en kijk of je hotel bij aankomst een laadplek heeft’, zegt Matienko. ‘Er hoort wel wat meer organisatiewerk bij elektrisch rijden.’