Brugs telecombedrijf: ‘Wij willen de vierde operator zijn’

Het Brugse telecombedrijf Citymesh aast op een frequentieband om 4G-telefonie aan te bieden. Het opent zo een front om de vierde telecomoperator van het land te worden op de bedrijfsmarkt.

Citymesh, een telecombedrijf uit Brugge, heeft aan telecomregulator BIPT laten weten dat een vergunning wil voor de 4G-frequentieband van 2,6 GHz. ‘Wij hebben altijd de kaart getrokken om een vierde operator te worden’, bevestigt ceo Mitch De Geest aan De Standaard. ‘Als we ons zelf serieus willen nemen, dan moeten we dit doen.’

De firma richt zich op de zakelijke markt. Denk daarbij aan robots in fabrieken, zelfrijdende heftrucks of het traceren van containers in havens. Het heeft al een eigen netwerk in onder meer de haven van Zeebrugge. Op Brussels Airport werkt het aan een privaat 5G-netwerk voor de luchthaven onder een testlicentie. De 2,6 GHz-band, waar Citymesh nu op aast, zou de positie van het bedrijf in die zakelijke markt stevig versterken.

‘We zien vandaag toepassingen en projecten ontstaan waar zo’n extra frequentieband nuttig is’, zegt De Geest. ‘De evolutie in de markt versnelt. De tijd is rijp om dit stuk spectrum erbij te nemen.’

Ongebruikt spectrum

De 2,6 GHz-spectrum, dat nationale dekking mogelijk maakt, wordt tot op vandaag niet gebruikt. Voor de grote spelers zoals Proximus en Telenet is het blok te groot - er staat namelijk een limiet op de hoeveelheid spectrum die elke operator mag bezetten. Kleinere spelers waren tot dusver niet geïnteresseerd. Het spectrum is vooral geschikt voor hoge capaciteitsverbindingen in stedelijke gebieden en op bedrijfsterreinen. Het is geschikt voor 4G, en later ook voor 5G.

Doordat Citymesh nu interesse toont, is regulator BIPT verplicht een veiling te houden waar ook andere kandidaten aan kunnen deelnemen. En de kans is reëel dat die zullen opduiken. ‘Wij waren ook naar die band aan het kijken’, zegt Stijn Bijnens, ceo van de Hasseltse IT-dienstverlener Cegeka. ‘We moeten onze positie nog bepalen. Maar door de ambities van onze concullega’s zullen we daarin wat sneller moeten zijn.’ Ook bij Destiny, een aanbieder van zakelijke telecomdiensten, klinkt zo’n geluid. ‘Wij houden de situatie in het oog en zullen dit intern evalueren’, zegt directeur Joachim Lauwers.

De startprijs van de veiling is 15 miljoen euro. ‘Geen zotte prijs voor de mogelijkheden van die band’, zegt Stijn Bijnens erover. Als andere kandidaten in de race stappen zal die prijs snel omhoog gaan. ‘Wij hebben een plan en de middelen’, zegt Mitch De Geest van Citymesh. ‘Wij weten hoe ver we willen en kunnen gaan.’

Telenet vangt bot

Als geen kandidaat zich zou melden voor een licentie, dan zou het ongebruikte spectrum worden opgesplitst in kleinere blokken. Dat zou gebeuren bij de ‘grote 5G-veiling’, die volgend jaar wordt verwacht. In kleinere stukken zouden de grote spelers er, in tegenstelling tot nu, wél aanspraak op kunnen maken. Zo zou Telenet er geïnteresseerd in zijn.

Voor Citymesh, en andere kandidaten, is het dus nu of nooit: brengen ze geen bod uit, dan zou het spectrum volgend jaar van de markt verdwijnen en naar de grote jongens gaan. Door het initiatief van Citymesh is dat scenario nu uitgesloten. Tegen juni worden de resultaten van de veiling verwacht.

Als een speler als Citymesh het spectrum binnenhaalt, kunnen Proximus, Orange en Telenet zich verwachten aan een stuk meer concurrentie op de zakelijke markt. Vooral Proximus en Orange zijn daar zeer actief. ‘Vanaf juni kan er veel veranderen’, zegt Jimmy Smedts, woordvoerder van het BIPT.

Voor de consument zal er niet veel veranderen. Citymesh heeft geen plannen om de residentiële markt te betreden. Het zal dus zeker niet de ‘vierde mobiele operator’ worden waar voormalig telecomminister Alexander De Croo (Open VLD) hardop van droomt.