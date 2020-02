De catwalk en backstage vormden dit seizoen één geheel bij het defilé van Gucci op de modeweek in Milaan. Creatief directeur Alessandro Michele gaf ook de kleedsters, kappers en visagisten een prominente rol in zijn show. Dat het publiek bij binnenkomst in de backstage beland leek te zijn, leidde initieel tot verwarring, maar Michele was erop gebrand dat ze ook de voorbereiding van de enkele minuten op de catwalk van dichtbij konden meemaken. Het was zijn manier om het uitgebreide team achter de schermen te bedanken.