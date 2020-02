De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft gereageerd op de aanslag op twee shishabars in de Duitse stad Hanau. ‘Het is een zeer triestige dag voor ons land.’

Er zijn veel aanwijzingen dat de dader uit racisme en een extreemrechts gedachtegoed handelde, verklaarde Merkel. Ze zei dat alles in het werk wordt gesteld om de zaak uit te klaren.

‘Racisme is een gif, haat is een gif’, zei Merkel. ‘Dit gif bestaat in onze samenleving en ligt aan de basis van veel te veel misdaden.’

De bondskanselier benadrukte dat ‘we geen onderscheid maken tussen burgers naargelang hun afkomst of religie’.

De verdachte is de 43-jarige Duitser Tobias R. De man schoot negen mensen dood in twee shishabars voor hij zijn 72-jarige moeder en zichzelf in zijn woning in Hanau van het leven beroofde. Veel van zijn slachtoffers hadden een migratieachtergrond. De zaak wordt als een terreurdaad behandeld.

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn steun uitgesproken voor Duitsland. 'Ik steun bondskanselier Merkel in de strijd voor onze waarden en de bescherming van onze democratieën.'

'Afschuwelijke nacht'

De burgemeester van Hannau reageerde geschokt. ‘Het was een verschrikkelijke avond’, verklaarde hij. Parlementslid namens Hanau Katja Leikert (CDU) wenst ‘in deze afschuwelijke nacht alle nabestaanden van de slachtoffers veel sterkte en de gewonden een snelle genezing.’

Vorig jaar vonden twee extreemrechtse aanslagen plaats in Duitsland. In oktober probeerde een schutter een synagoge te bestormen in Halle, in juni werd de politicus Walter Lübcke doodgeschoten.