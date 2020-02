Hier riskeert u file op weg naar skigebieden

De uittocht naar de skigebieden zal dit weekend geen files veroorzaken in het binnenland, maar wel in het buitenland.

Op de Vlaamse snelwegen zal weinig te merken zijn van de uittocht voor de skivakanties. Dat zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams verkeerscentrum. ‘In tegenstelling tot de grote vakantie blijft de verkeersdrukte beperkt in eigen land.’

In het buitenland worden wel files verwacht volgens mobiliteitsorganisatie Touring. In bepaalde delen van Frankrijk, Nederland en Duitsland start de krokusvakantie op hetzelfde moment. In Frankrijk wordt druk verkeer verwacht op de snelwegen A40 langs Genève richting Mont Blanc, de A43 richting Fréjustunnel en de A48 richting Grenoble.

In Zuid-Duitsland zal er veel verkeer zijn op de A5 richting Oostenrijk. Ook richting München wordt het waarschijnlijk aanschuiven op de ringweg van München. Op weg naar Oostenrijk richting Salzburg over Rosenheim en in Zwitserland op de snelwegen A2 van Basel tot Luzern en de A3 van Basel tot Zürich ontsnap je niet aan de drukte. Zondag zouden de problemen opgelost moeten zijn.

Jan Van Bellingen, van mobiliteitsorganisatie Touring, waarschuwt dat het vooral druk zal zijn op de smalle toegangswegen tot de skioorden. In geval van sneeuw en ijzel bestaat de kans dat er overal files ontstaan.

Vergeet niet dat in Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk winterbanden verplicht zijn. Neem steeds sneeuwkettingen mee bij een reis naar wintersportoorden.