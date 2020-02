The Weeknd komt naar het Sportpaleis

The Weeknd komt op 26 oktober naar het Sportpaleis in Antwerpen. Met zijn net aangekondigde wereldtour brengt hij hits als Blinding lights ook naar België.

De Canadese Abel Tesfaye – zoals de zanger echt heet – stond in 2017 voor het laatst in België. Na drie jaar keert hij terug met de ‘After Hours Tour’. Die is vernoemd naar de single die hij gisteren loste. Of het een even grote hit als Blindings lights wordt, is afwachten.

Het belooft in elk geval een spektakel te worden. ‘Er zal nog nooit zoveel ledverlichting en video in het Sportpaleis te zien geweest zijn!’, staat er te lezen bij de aankondiging. De tour belooft ‘één van de meest innovatieve podiumontwerpen tot nu toe mee te brengen’. Als support acts in Europa neemt hij 88GLAM en Sabrina Claudio aan.

De ticketverkoop start vrijdag 28 februari om 10 uur, de prijzen liggen tussen 43,07 en 87,87 euro.