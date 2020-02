Luchthavenpolitie houdt vrijdag stiptheidsactie: ‘Maar niet tijdens vakantie’

De luchthavenpolitie begint vrijdag met stiptheidsacties tegen het aanhoudende personeelstekort en een gebrek aan middelen. ‘We zullen geen actie voeren tijdens de krokusvakantie, we willen de reizigers niet frustreren’, zegt Luc Breugelmans, ACOD-afgevaardigde van de luchtvaartpolitie.

De stiptheidsacties zullen vrijdag om zes uur ’s morgens starten. ‘De wachtrijen zullen veel langer zijn dan normaal’, zegt Breugelmans. ‘Het personeel doet die actie omdat ze gefrustreerd zijn over het personeelstekort, ze kunnen hun werk niet goed doen.’ Om de vakantie-uittocht tijdens de krokusvakantie niet te veel in de war te sturen, heeft de vakbond besloten dan geen acties uit te voeren. ‘Maar de acties kunnen na de vakantie worden hernomen’, zegt Breugelmans. ‘Hopelijk hebben we voor de paasvakantie een akkoord met de overheid.’ Of de andere vakbonden ook geen acties zullen voeren tijdens de krokusvakantie is nog niet duidelijk. 'Hopelijk volgen de anderen onze wens om het niet te doen', zegt Breugelmans

Overleg afgesprongen

Overleg tussen bonden en directie leverde woensdag niets op. ‘De stakingsaanzegging wordt geactiveerd. Dat betekent dat acties volgen’, zei Carlo Medo, nationaal voorzitter van politievakbond NSPV toen.

De vakbonden en de overheid onderhandelen al weken over het nijpende personeelstekort en het gebrek aan middelen bij de luchthavenpolitie. ‘Er is momenteel een tekort van 140 politiemensen’, zegt ACV-secretaris Joery Dehaes.

Een ander pijnpunt is de toestand van het materiaal. ‘De hoofdcommissaris is zelf ontsmettende handgel gaan kopen. Toch niet onbelangrijk met het coronavius. En het personeel moet acht uur per dag op houten keukenstoelen zitten. Er zijn niet genoeg bureaustoelen’, zegt Dehaes.