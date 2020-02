De nieuwe Miss Duitsland is een 35-jarige moeder

Ze was de oudste van alle kandidaten, maar het is toch de 35-jarige Leonie von Hase die de komende twaalf maanden het kroontje van Miss Germany mag dragen. Niet alleen haar leeftijd is bijzonder, het is ook de eerste keer dat een moeder wint.

Kleine revolutie in het landschap van missverkiezingen. Leonie von Hase, moeder van een driejarig jongetje, werd zaterdag verkozen tot Miss Germany 2020. Met haar 35 lentes was ze bovendien de oudste van alle kandidaten. Haar eredames zijn allebei 22 jaar oud.

Von Hase stak er voor de zeskoppige vrouwelijke jury duidelijk bovenuit tussen de zestien kandidaten (eentje voor elke Duitse provincie) en volgt zo in de voetsporen van Nadine Berneis. Von Hase woont sinds vijf jaar in Kiel en verzilverde eind vorig jaar haar nominatie voor de provincie Schleswig-Holstein, tegen Denemarken.

De organisatoren van de wedstrijd (die niet verward mag worden met Miss Deutschland) vonden het na 45 edities tijd voor wat meer authenticiteit. Het reglement werd aangepast zodat ook moeders of getrouwde vrouwen mogen deelnemen, en de leeftijdsgrens werd met een decennium verhoogd, tot 39 jaar. De minimumgrens bleef behouden, kandidaten moeten minstens 18 jaar oud zijn. Ter vergelijking: enkel wie tussen 17 en 25 jaar oud is, ongehuwd en kinderloos is, kan zich inschrijven voor Miss België.

Tot slot heeft de organisatie van Miss Germany dit jaar ook het traditionele badpakkendefilé geschrapt, ten voordele van meer inhoud. Het was ook de eerste keer dat er enkel vrouwen in de jury zetelden.

‘Vrouwen willen niet langer strijden voor een conventionele standaard van schoonheid’, zei Von Hase vooraf op de website van de missverkiezing. ‘Mijn perceptie van een mooie vrouw draait om de kracht, het karakter en de authenticiteit die ze uitstraalt. Een vrouw die weet hoe ze haar zwaktes kan omzetten in sterktes.’

Von Hase - die werd geboren in Namibië en daar opgroeide op een schapenboerderij - wou met haar deelname aantonen dat je ook op latere leeftijd je roeping kunt vinden, en niet al meteen moet weten wat je wilt gaan doen. Zelf werkte ze na haar studies in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad onder meer als serveerster, copywriter, stiliste, model en actrice in Berlijn, Londen, Athene en Milaan. Vandaag is ze een succesvol onderneemster: ze runt haar eigen online boetiek met vintage kleding.

Von Hase mag eind dit jaar ook aantreden bij Miss World. Bij de wedstrijden Miss Europe en Miss Universe wordt Duitsland vertegenwoordigd door Miss Deutschland.