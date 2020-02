Duitse schutter had ‘extreemrechts gedachtegoed’

De man die het vuur opende op twee shishabars in Hanau is geïdentificeerd als de 43-jarige Duitser Tobias R. Wat weten we over hem?

De man schoot negen mensen dood in twee shishabars voor hij zijn 72-jarige moeder en zichzelf in zijn woning in Hanau van het leven beroofde. Veel van zijn slachtoffers hadden een migratieachtergrond. Vooral Koerden zouden de geviseerde shishabars frequenteren.

Alles wijst erop dat de schutter extreemrechtse sympathieën had. ‘Volgens wat we nu weten, is er een xenofoob motief’, verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Hessen Peter Beuth.

Brief

Volgens de Duitse krant Bild uitte Tobias R. extreemrechtse standpunten in een brief waarin hij de aanslag opeiste. Zo zou hij spreken over de noodzaak om bepaalde volkeren te vernietigen. Er is ook sprake van video’s waarin hij zich racistisch uitlaat.

Volgens de brief die onder de naam Tobias R. werd gepubliceerd, liep de verdachte eind jaren negentig stage in het bankwezen in de regio van Frankfurt. Dat schrijft Die Zeit. In 2000 zou hij begonnen zijn aan een studie bedrijfskunde. Bild spreekt van meerdere verwarde uitspraken over geheime organisaties en complottheorieën. De man beweerde bijvoorbeeld dat Duitsland door een geheime dienst wordt gecontroleerd. Hij liet zich ook negatief uit over migranten uit Arabische landen en Turkije.

Video

Op 14 februari 2020 werd nog een video onder de naam van de verdachte op YouTube geplaatst. Daarin verspreidt de man in vloeiend Engels ‘een persoonlijke boodschap aan alle Amerikanen’. Hij zegt daarin dat er in de VS ondergrondse militaire voorzieningen bestaan, waarin kinderen mishandeld en gedood worden en waar de duivel wordt vereerd. De video bevat geen aanwijzingen van een dreigende aanslag. Onder het filmpje publiceerde een link naar zijn persoonlijke homepage, waar nog andere video’s en documenten stonden. Hij zou rustig en beredeneerd overkomen.

Wapenvergunning

De politie liet weten dat Tobias R. een wapenvergunning had en niet bekend was bij het gerecht. Een buurman vertelt aan Duitse media dat hij ‘een onopvallend en normaal figuur leek’.