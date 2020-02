Kinderen en vrouw omgebracht in brandende auto, ex-man steekt zichzelf neer

In Brisbane, in het oosten van Australië, zijn drie jonge kinderen omgekomen in een brandende auto. Hun moeder overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De vader heeft waarschijnlijk het voertuig in brand gestoken nadat hij zijn familie had overgegoten met benzine.

De 31-jarige vrouw overleefde aanvankelijk het drama en werd met zeer zware brandwonden opgenomen in het ziekenhuis. Daar is ze uren later overleden. In Australische media getuigen buurtbewoners dat ze haar uit de auto hadden zien springen. De vrouw zou geschreeuwd hebben dat iemand benzine over haar had gegooid.

De drie kinderen waren drie, vier en zes jaar oud. De feiten speelden zich af in Camp Hill, een buitenwijk van Brisbane, waar de familie woonde. Haar ex-man, een ex-rugbyspeler, zou zichzelf neergestoken hebben. Een andere man die ter plaatse hulp probeerde bieden is naar het ziekenhuis overgebracht met brandwonden aan het gezicht.

Kidnapping

De politie is bezig met het onderzoek en wil de these van een familiedrama nog niet bevestigen. The Guardian meldt dat het gezin een verleden van huishoudelijk geweld heeft. Het koppel ging vorig jaar uit elkaar. Volgens The Courier Mail had de man zijn kinderen maanden eerder al gekidnapt en was de politie daarvan op de hoogte.

‘Het was een vreselijk gezicht. Ik heb al veel ergs gezien, maar dit was één van de ergste scènes’, aldus Mark Thompson van de Queensland Police Service. De politie weigerde om commentaar te geven op vragen over familiegeweld en overweegt verschillende motieven. Het is niet uitgesloten dat de discussie om de voogdij ernstig uit de hand liep.

Femicide

‘Was de vrouw slachtoffer van ernstig huishoudelijk geweld en kwamen zij en haar kinderen door haar ex-echtgenoot om, of is dit een geval waarbij hij te ver gepusht werd door bepaalde omstandigheden en daardoor zulke drastische acties ondernam?’, klinkt het.

Australische vrouwenorganisaties en advocaten gespecialiseerd in huishoudelijk geweld vinden die opmerkingen te ver gaan.

• Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn, 1813, of op www.zelfmoordlijn1813.be.