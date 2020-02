Duizenden gezinnen zonder stroom in West-Vlaanderen

Door een stroompanne zitten duizenden gezinnen in de omgeving van Knokke-Heist en Zeebrugge sinds 9.30 uur zonder stroom. Ook de kusttram is onderbroken. De reden van de stroompanne is een defect aan een hoogspanningspost van Elia in Zeebrugge.

'Er is inderdaad een stroomuitval in de post in Zeebrugge', bevestigt Marleen Vanhecke, woordvoerder van Elia. Die post voedt ook andere posten zoals Duinbergen en Knokke. 'Het is voor ons nog niet duidelijk of er een probleem is in het hoogspannings- of distributienet', zegt Vanhecke. De netbeheerder zal een visuele controle uitvoeren om na te gaan hoe het probleem kan worden opgelost. Het is onduidelijk hoe lang de hinder zal duren.

'De defecte hoogspanningspost in Zeebrugge is van Elia, maar voedt ook ons net', zegt woordvoerder van Fluvius David Callens. 'Daarom kunnen wij geen elektriciteit voorzien aan onze klanten in de regio Knokke, Heist en Oostkerke. Eens het probleem met de hoogspanningspost opgelost is, kunnen wij terug stroom aanbieden.'

De Lijn meldt dat door de stroompanne een pendelbus de kusttram vervangt tussen Duinse Polders en Knokke Station. Het treinverkeer tussen Brugge en Zeebrugge is ook onderbroken, er worden vervangbussen ingeschakeld. Dat meldt Infrabel.

Bedrijven en restaurants ondervinden ook hinder, politiediensten uit de getroffen regio roepen op om in noodgevallen het nummer 112 te bellen. Ook bij de politie zijn heel wat vaste telefoonlijnen niet beschikbaar.

Kilometerslange file

Ook de snelwegbrug over de A11 kan door de panne niet meer sluiten, waardoor lange files ontstaan. 'De brug werd donderdagmorgen opengezet om een schip te laten doorvaren, maar door de algemene stroompanne kan die niet terug neergelaten worden', zegt Peter Bruyninckx van het verkeerscentrum. De wegpolitie is van plan de snelweg af te sluiten en het vastgereden verkeer er weg te leiden. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug terug naar beneden kan worden gelaten.



Momenteel staat er 2 kilometer file op de A11 in beide richtingen. 'We vragen mensen om de omgeving absoluut te vermijden. Je kan je er enkel strop rijden', aldus Bruyninckx.

Door de stroompanne kan het verkeerscentrum geen gebruikmaken van de dynamische signalisatie. 'Het verkeer in de richting van Antwerpen moet de snelweg verlaten via uitrit Blauwe Toren. Daar volgen ze de route L tot de oprit Brugge-Zeehaven om terug op de A11 te komen. Wie richting Brugge moet, verlaat de snelweg via de uitrit Brugge-Zeehaven en volgt de letter P tot de oprit Blauwe Toren om terug de A11 op te rijden.'