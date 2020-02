Warren geeft Bloomberg (meermaals) de volle laag in Las Vegas

Nieuwkomer Michael Bloomberg kreeg rake klappen vannacht, tijdens zijn eerste deelname aan een Democratisch voorverkiezingsdebat, in de casinostad Las Vegas. Maar ook de andere Democraten spaarden elkaar niet in een fel, en soms zelfs giftig debat. ‘Ik weet niet wie won, want mijn ogen zijn nog gezwollen van alle uitgedeelde klappen’, twitterde de Amerikaanse komiek Dean Obeidallah.

‘De inzet is hoog’ in Las Vegas. ‘Op wie zetten jullie in?’ of ook: ‘In de race naar de Democratische presidentsnominatie is de teerling nog lang niet geworpen’. Amerikaanse ...