Man overleden bij brand in fruitwinkel in Ninove

Bij een brand in een fruitwinkel in het Oost-Vlaamse Ninove is donderdagavond een 73-jarige man omgekomen. De man was kon het pand niet op tijd verlaten. Het gebouw werd zwaar beschadigd, melden de hulpdiensten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De brand brak uit rond 18.30 uur in de winkel in de Weggevoerdenstraat. De hulpverleningszone Zuid-Oost kwam ter plaatse, maar de brandweer kon niet verhinderen dat het gebouw uitbrandde. De straat werd afgesloten voor het verkeer en ook het treinverkeer aan het dichtbijgelegen station van Ninove werd een tijdlang onderbroken.

Het dodelijke slachtoffer is een 73-jarige man. De brand ontstond vermoedelijk in het appartement van het slachtoffer achteraan het pand. De man was slecht ter been en kon niet op tijd het gebouw verlaten. De omstandigheden van de brand worden verder onderzocht.