Elf doden bij twee schietpartijen in Duitse Hanau

Bij twee schietpartijen in shishalounges in Hanau zijn woensdagavond negen doden gevallen. Dat bevestigde de lokale politie in een verklaring. Na een urenlange klopjacht maakte de politie donderdagochtend bekend dat een verdachte dood werd teruggevonden in zijn huis, waar ook een ander lichaam werd gevonden.

De politie van Zuidoost-Hessen verklaarde dat speciale interventieagenten twee lichamen hadden aantroffen in de woning van de vermoedelijke dader. Er zijn, volgens de verklaring op Twitter, geen aanwijzingen voor andere daders. Volgens de politie handelde de dader alleen.

Die mededeling kwam er na een urenlange grootschalige politieoperatie die begon na 22 uur op woensdagavond.

Mutmaßlicher Täter leblos aufgefunden. Alle weiteren Infos in der aktuellen Pressemeldung:

Schietpartijen

De eerste schietpartij was volgens Duitse media in de shishabar ‘Midnigth’ op de Kurt-Schumacher-Platz in het centrum van de stad. Daarna zou de schutter de wijk Kesselstadt in gevlucht zijn, een tweetal kilometer verder, en nogmaals hebben geschoten richting een andere shishabar. De dader vluchtte in een donkere wagen.

De politie verklaarde rond middernacht dat een grote zoekactie naar ‘de daders’ volop bezig was. Op beelden was te zien dat agenten een man handboeiden en verschillende media berichtten over een arrestatie van een verdachte, maar dat werd niet bevestigd door de autoriteiten. Later werd bericht dat die arrestatie niets te maken zou hebben gehad met de schietpartij.

Getuigen zouden de speciale eenheden uiteindelijk naar een rijhuis geleid hebben, waar even na 3 uur binnengevallen werd, volgens de krant Bild. Het zou om een Duitse man gaan. Hoe hij en de andere persoon die er levenloos werd teruggevonden om het leven kwamen is nog onduidelijk.

‘Afschuwelijke nacht’

Hanau ligt in de deelstaat Hessen ten oosten van Frankfurt. De burgemeester van de stad reageert geschokt. ‘Het was een verschrikkelijke avond’, aldus burgemeester Claus Kaminsky tegen de krant Bild. ‘Dit zal ons nog lang bezighouden, je kan je geen ergere avond voorstellen.’

Over het motief achter de schietpartij kon Kaminsky nog niets zeggen. Volgens lokale media kwamen bij de eerste shishalounge drie mensen om het leven en bij de tweede schietpartij nog eens vijf jonge mensen. Bild bericht dat sommige slachtoffers van Koerdische afkomst zouden zijn.

Parlementslid namens Hanau Katja Leikert (CDU) reageert ook geschokt op de schietpartijen. ‘In deze afschuwelijke nacht wens ik alle nabestaanden van de slachtoffers veel sterkte en de gewonden een snelle genezing.’ Leikert bedankt ook nog de politieagenten die bezig zijn met de zaak.