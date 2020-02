Coronavirus Covid-19: twee passagiers cruiseschip overleden

Twee passagiers van het cruiseschip Diamond Princess die besmet waren met het nieuwe coronavirus Covid-19 zijn overleden. Dat meldt de Japanse omroep NHK op basis van het ministerie van Gezondheidszorg.

Het gaat om twee tachtigers, een 87-jarige man en een 84-jarige vrouw, melden NHK en andere media. Volgens NHK hadden beiden vooraf al medische aandoeningen. De man werd op 11 februari opgenomen in het ziekenhuis, de vrouw op 12 februari, aldus de omroep.

Met hun overlijdens komt het dodental in Japan op drie. Het eerste slachtoffer – een vrouw van in de tachtig, die geen passagier was van het schip – overleed vorige week.

Op de Diamond Princess zijn, na China, de meeste mensen ter wereld besmet met het nieuwe coronavirus. Het zou gaan om minstens 540 besmettingen, onder zo’n 3.700 passagiers. Donderdag is de tweede dag dat niet besmette passagiers na een quarantaineperiode van het cruiseschip af mogen.

108 nieuwe doden in China

In de Chinese provincie Hubei heeft het nieuwe coronavirus Covid-19 108 nieuwe dodelijke slachtoffers geëist. Daarmee stijgt het aantal doden op het Chinese vasteland naar 2.112, melden de lokale gezondheidsdiensten donderdag.

De meeste doden werden geregistreerd in Wuhan, de hoofdstad van de provincie in het centrum van het land, waar de epidemie in december uitbrak.

In Wuhan werden ook 615 nieuwe besmettingen geteld. In de rest van de provincie waren er dat 13. Het cijfer ligt veel lager dan woensdag, toen in Hubei 1.693 nieuwe besmettingen werden gemeld.

De gezondheidscommissie heeft ook het aantal besmettingsgevallen in de afgelopen dagen herzien, zonder de redenen voor deze wijziging te specificeren. In heel China is het aantal mensen dat besmet is met het virus nu ruim 74.500.