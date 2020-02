Acht doden bij twee schietpartijen in Duitse Hanau

Bij twee schietpartijen in het Duitse Hanau zijn acht doden gevallen. Dat bevestigt de lokale politie in een verklaring. Volgens lokale media raakten ook vijf mensen zwaargewond. In twee shishalounges zouden schoten zijn gelost.

De daders zijn nog op de vlucht. De politie verklaart dat een grote zoekactie naar de schutters volop bezig is.

Volgens de politie is er nog geen betrouwbare informatie over de “achtergrond”. De eerste schietpartij zou woensdagavond rond 22 uur plaats hebben gevonden op de Kurt-Schumacher-Platz, berichten Duitse media. Daarvandaan zouden de schutters de wijk Kesselstadt in gevlucht zijn en vanuit de auto nogmaals hebben geschoten op een andere waterpijpbar.

Mogelijk is sprake van een derde schietpartij, maar daarbij zou niemand zijn geraakt, melden lokale media.

Hanau ligt in de deelstaat Hessen ten oosten van Frankfurt.

