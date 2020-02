Leipzig straft verdedigend Tottenham af, Atalanta pakt ruime bonus op Valencia

RB Leipzig is woensdag met 0-1 gaan winnen op het veld van Tottenham in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Atalanta staat al met een been in de volgende ronde na een 4-1 thuiszege tegen Valencia.

Leipzig begon furieus aan de wedstrijd en was er al na twee minuten dichtbij nadat een schot van Angelino door Hugo Lloris tegen de paal geduwd werd en de doelman kort erna ook Werner van een doelpunt moest houden. Tottenham, dat Heung-Min Son en Harry Kane moest missen, zakte terug op de eigen helft, maar was er zelf met een poging van Bergwijn ook heel dichtbij. Toch waren het de Duitsers die voortdurend de aanval in gingen en in de tweede helft werd dit beloond met een strafschop. Timo Werner faalde niet en zette de 0-1 op het bord (58.). Tottenham probeerde te reageren en voerde de druk op, maar kon de nederlaag niet meer afwenden. Toby Alderweireld speelde de hele wedstrijd voor de Engelsen. Jan Vertonghen bleef 90 minuten op de bank.

Atalanta scoorde dit seizoen met voorsprong het meeste in de Serie A en zette deze trend voort in de wedstrijd tegen Valencia. In de 16e minuut schotelde Papu Gomez Hans Hateboer de 1-0 voor. Valencia was via Ferran Torres dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot trof de kruising. Aan de andere kant miste Josip Ilicic niet en hij verdubbelde de score met een vlam in de linkerbovenhoek (42.). Na de rust ging de Italiaanse stoomtrein gewoon verder en liep het via Remo Freuler (57.) en opnieuw Hateboer (63.) al snel uit tot 4-0. Denis Cheryshev kon in de 67e minuut milderen voor Valencia, dat nog tevergeefs naar een tweede doelpunt op zoek ging. Timothy Castagne bleef op de bank bij Atalanta.