Roeselare in kwartfinales Champions League volleybal na vlotte zege tegen Novi Sad

Roeselare heeft woensdagavond zijn zesde en laatste groepswedstrijd in de Champions League volleybal gewonnen. De West-Vlamingen versloegen in eigen zaal vlot het Servische Novi Sad met 3-0 (28-26, 25-20 en 25-18) en plaatsen zich dankzij de zege voor de kwartfinales.

Roeselare sluit poule E als tweede af met elf punten, achter de ongenaakbare leider Kedzierzyn-Kozle (18 ptn) uit Polen. Het Duitse Friedrichshafen (5 ptn) en rode lantaarn Novi Sad (2 ptn) volgen. Enkel de vijf groepswinnaars en de drie beste tweedes gaan naar de kwartfinales.

Roeselare opende in poule E met een 0-3 zege bij Friedrichshafen, maar moest dan thuis tegen Kedzierzyn-Kozle (0-3) de wet van de sterkste ondergaan. Na een 2-3 winst bij Novi Sad, dienden de West-Vlamingen op bezoek in Polen weer hun meerdere te erkennen in Kedzierzyn-Kozle (3-0 verlies). Op de vijfde speeldag hield Roeselare zijn kansen gaaf met een 3-1 zege tegen Friedrichshafen.

Afgelopen weekend veroverde Roeselare zijn dertiende Beker van België, de vijfde op een rij. De West-Vlamingen versloegen in de finale Aalst met 3-1.